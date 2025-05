POL-OF: Verdächtiges Ansprechen von Kindern: Vorläufige Festnahme eines 54-Jährigen

Birstein (ots) - (lei) Dichte schwarze Rauchwolken standen am Dienstagnachmittag über Birstein. Grund dafür war ein Feuer, das um kurz vor 18 Uhr in einer Scheune in der Straße "Am Riedbach" entstanden war und Feuerwehr sowie Polizei zum Einsatz rief. Das jahrhundertealte Gebäude aus Fach- und Mauerwerk, in dem Fahrzeuge und Werkzeuge gelagert wurden, brannte bei Eintreffen der Helfer bereits in voller Ausdehnung und ...

mehr