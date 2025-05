Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen; Festnahme eines 20-Jährigen: Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln; Flyer verteilten sich über die Fahrbahn und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen - Offenbach / Lauterborn

(fg) Unbekannte brachen am Dienstag tagsüber in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jacques-Offenbach-Straße (10er-Hausnummern) ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmorgen, 7.30 Uhr und Dienstagabend, 17.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Eindringlinge die Wohnungstür auf, durchsuchten anschließend sämtliche Räume und nahmen die Beute an sich. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Festnahme eines 20-Jährigen: Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln - Offenbach

(fg) Er wurde seine mitgeführten Rauschmittel nicht los, dafür erfolgte am Dienstagabend am Marktplatz die Festnahme durch hinzugerufene Polizeibeamte. Ein 20-Jähriger soll gegen 23.30 Uhr einen Passanten angesprochen und diesen gefragt haben, ob er Kokain kaufen wolle. Der Zeuge verneinte dies und informierte folgerichtig die Polizei. Beamte nahmen den 20-Jährigen aus Rodgau kurz darauf vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten rund 396 Gramm Haschisch, 1,2 Gramm Kokain, knapp 7.000 Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone. Die mitgeführten Gegenstände sowie das Geld wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler rund 21 Gramm Kokain auf. Der 20-Jährige musste mir zum Polizeirevier, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln zu. Weitere Passanten, die möglicherweise von dem Verdächtigen angesprochen worden sind, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Flyer verteilten sich über die Fahrbahn: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall - Dreieich

(lei) Jede Menge Flugblätter säumten die Fahrbahn, mittendrin zwei Autos, die kurz zuvor miteinander kollidiert waren. So stellte sich für den Rettungsdienst und die Polizei am Mittwochmorgen eine Unfallstelle auf der Bundesstraße 486 bei Offenthal dar. An der Einmündung zur Straße "An der Quelle" war gegen 9.10 Uhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer offenbar aus Unaufmerksamkeit auf einen an der Ampel stehenden Renault aufgefahren. Der Aufprall auf den Twingo war so heftig, dass dieser etliche Meter nach vorne in ein angrenzendes Feld katapultiert wurde, wo er stark beschädigt zum Stehen kam. Aus der zerborstenen Heckscheibe des Twingos fielen dabei zig Flyer auf die Straße, die sich dort verteilten. Der 21-Jährige und der 58 Jahre alte Lenker des Renault wurden leicht verletzt und beide zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Wagen entstand vermutlich Totalschaden, der insgesamt auf etwa 30.000 Euro beziffert wird. Bis zu deren Abschleppung war die B 486 vorübergehend teilweise gesperrt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langen (06103 9030-0).

4. Zeugen gesucht: Hakenkreuz auf Mauer geschmiert - Offenbach

(cb) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen, nachdem Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hauswand geschmiert hatten. Für das etwa 25cm x 25cm große Symbol an der Hauswand im Brunnenweg (40er Hausnummern) nutzten die Schmierfinken weiße Farbe. Die Tat wurde am Dienstag, gegen 11.40 Uhr, der Polizei gemeldet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

5. Reifen zerstochen: Polizei sucht Zeugen! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an einem in der Rheinstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Smart den Vorderreifen zerstochen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Das Auto wurde am Montagabend, gegen 21 Uhr abgestellt. Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurde der Schaden bemerkt. Dieser beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Parkplatzrempler: grauer Meriva beschädigt - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher als dieser am Dienstag, zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr, einen grauen Opel Meriva beschädigte. Vermutlich touchierte der Unfallbeteiligte den in der Frankfurter Straße (20er-Hausnummer) geparkten Opel beim Ein- oder Ausparken und beschädigte diesen hierbei auf der Fahrerseite. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 07.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

