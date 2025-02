Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener wird von S-Bahn erfasst

Unfall am Haltepunkt Pullach

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15. Februar) kam es am S-Bahnhaltepunkt Pullach im Isartal zu einem Personenunfall, bei dem ein 50-jähriger Deutscher von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt wurde. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Gegen 00:15 Uhr befand sich die S-Bahn als Leerfahrt auf dem Weg von Wolfratshausen zum Münchner Ostbahnhof, als der 53-jährige Triebfahrzeugführer kurz vor der Einfahrt in den Haltepunkt Pullach eine Person im Gleisbereich bemerkte, die versuchte sich am Bahnsteig hochzuziehen. Der Triebfahrzeugführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Ein 71-Jähriger und ein 23-Jähriger hörten den Pfiff sowie die Schnellbremsung des Zuges und eilten zum Bahnhof, wo sie den 50-jährigen Münchner am Bahnsteig sitzend antrafen. Nachdem sie bemerkten, dass der Mann am Bein blutete, leisteten sie Erste Hilfe und wählten den Notruf. Auch durch den Triebfahrzeugführer wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, sodass kurze Zeit später Rettungskräfte eintrafen, die Verletzungen des 50-Jährigen versorgten und ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Mann erlitt Frakturen an Bein und Handgelenk, sowie eine Gehirnerschütterung. Weiterhin stellte sich heraus, dass er mit über 2 Promille stark alkoholisiert war. Die Gleise waren bis 01:34 Uhr gesperrt. Es kam zu geringfügigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Der Triebfahrzeugführer des Unfallszuges wurde abgelöst. Die Bundespolizei übernimmt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell