Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hintergründe unklar: Fahndung nach Personengruppen nach Knallgeräusch und Fund einer Platzpatronenhülse

Offenbach (ots)

(lei) Im Zusammenhang mit einer möglichen Schussabgabe haben mehrere Polizeistreifen am Mittwochabend in der Innenstadt nach noch unbekannten Personen gefahndet.

Vorausgegangen war zunächst ein Notruf gegen 20.45 Uhr durch eine Frau, die von einer etwa 20-köpfigen Personengruppe in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 17 berichtete. Eine Person aus der Gruppe soll, so die Beobachtung der Mitteilerin, eine augenscheinliche Schusswaffe sichtbar mitgeführt haben, außerdem habe sie einen Knall vernommen. Die umgehend vor Ort entsandten Streifenwagenbesatzungen suchten den Bereich nach der Gruppe ab und trafen zunächst auf eine etwa halb so große Gruppe, die damit jedoch offenbar nichts zu tun hatte. Eine Waffe wurde bei ihnen nicht aufgefunden. In der Nähe des Ereignisortes fanden die Beamten jedenfalls eine augenscheinlich frische Platzpatronenhülse (Schreckschuss) vor, die sichergestellt wurde.

Während der Maßnahmen ging ein weiterer Notruf aus dem Bereich des Wilhelmsplatzes ein, wonach dort sieben bis acht junge Personen in Richtung Bleichstraße liefen und vermutlich eine andere Person verfolgen würden. Eine Person hatte einen Gürtel um die Hand geschlungen, ein anderer trug einen schwarzen Hoodie, eine Jeanshose und hatte schwarze Haare. Eine weitere Person trug einen weißen Kapuzenpulli und die anderen Personen Jogginghosen und Basecaps. Trotz intensiver Fahndung konnte diese Gruppe nicht mehr angetroffen werden.

Die Hintergründe der Meldungen sind noch völlig unklar. Verletzte in dem Zusammenhang sind der Polizei bis dato nicht bekannt geworden. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

Offenbach, 08.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell