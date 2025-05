Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter hinterlässt Zettel mit Nazi-Symbolen; Nach Festnahme von falschem Polizisten: Ermittler suchen mögliche "Opfer"; Unfälle und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannter hinterlässt Zettel mit Nazi-Symbolen - Offenbach

(cb) Am Mittwochnachmittag, gegen 16.55 Uhr, war eine Zeugin in der Lilistraße unterwegs, als dieser ein bislang Unbekannter auffiel, der Zettel hinter sich warf. Die Dame nahm die Zettel auf und faltete diese auseinander. Die aufgefundenen Notizzettel waren mit Hakenkreuzen sowie verfassungswidrigen Texten beschriftet, weshalb nun die Staatsschutzabteilung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Kripohotline (Telefonnummer 069 8098-1234) zu melden.

2. Einbrecher kamen tagsüber: Schmuck und Bargeld weg - Offenbach

(cb) Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift "Hafeninsel" (40er-Hausnummern) nahmen Einbrecher am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 17.40 Uhr, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mit. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Nach Festnahme von falschem Polizisten: Ermittler suchen mögliche "Opfer" - Offenbach

(lei) Nach der vorläufigen Festnahme eines 27-Jährigen, der sich als falscher Polizist ausgegeben haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6026678), suchen die Beamten in dem Zusammenhang nun auch nach möglichen Opfern. Die Ermittler schließen nämlich nicht aus, dass der Tatverdächtige in dem Einkaufszentrum oder andernorts als "Polizeibeamter" in Erscheinung trat und eine Handlung vornahm, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, beispielsweise eine Personenkontrolle oder eine Sicherstellung. Wer etwa kontrolliert wurde oder gar zu finanziellem Schaden kam, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100). Die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen dauern daher weiter an. In einer ersten Äußerung räumte er bereits ein, dass er kein echter Polizeibeamter sei.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Ludwigstraße - Rodgau / Jügesheim

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in der Ludwigstraße im Bereich der 40er-Hausnummern ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10.15 und 11.30 Uhr einen geparkten VW Caddy beim Vorbeifahren. Der weiße Wagen weist nun Schäden an der Heckstoßstange auf. Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

5. Zwei Fahrzeuge kollidieren im Gegenverkehr: zwei Personen leicht verletzt - Dreieich / Offenthal

(cb) Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3001 in Offenthal wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26 Jahre alter Golf-Fahrer, gegen 15.20 Uhr, auf der Landesstraße, als er plötzlich ein Wildtier bemerkte. Vermutlich war er aufgrund dessen kurzzeitig abgelenkt und kam nach links auf die Gegenspur ab. Hier konnte ein entgegenkommender 70-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der Mercedes-Lenker wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Mercedes sowie der Golf erlitten durch den Unfall Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird mit ungefähr 32.000 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation in Langen.

Offenbach, 08.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

