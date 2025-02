Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Brand, der sich in der Nacht auf Samstag in der Sturmbühlstraße, vor einem dortigen Discounter ereignet hat. Gegen 00:30 Uhr teilte ein Zeuge einen mit Plastikflaschen und Kartonagen beladenen, brennenden Rollcontainer vor dem Lebensmittelgeschäft Penny in der Sturmbühlstraße mit. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. An der Fassade entstand leichter Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Rollcontainer durch zwei bislang unbekannte Jugendliche in Brand gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schwenningen unter der Nummer 07720 / 85000 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell