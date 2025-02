Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen A864

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der A864 - Polizei sucht Zeugen (21.02.2025)

Donaueschingen (ots)

Am 21.02.2025 gegen 08:00 Uhr kam es im Bereich des Übergangs von der B27 auf die A864 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lastwagen befuhr den Ausfahrtsbereich der Autobahn in Richtung Donaueschingen und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste ein auf die Autobahn auffahrender Lkw nach rechts ausweichen und streifte hierbei die Leitplanke. Der unfallverursachende Lastwagen setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Lastwagen handelt es sich um eine Sattelzugmaschine mit einem grauen Auflieger. Weitere Erkenntnisse sind nicht bekannt. Am verunfallten Lastwagen sowie der Schutzplanke entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8750 EUR. Die Verkehrspolizei Zimmern hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

