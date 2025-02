Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr kam es in der Innenstadt von Schwenningen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine männliche Person Verletzungen erlitten hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 17-Jähriger unvermittelt von einer ca. 10-köpfigen Personengruppe angegriffen. Nach einer kurzen Flucht auf den Muslenplatz wurde er vor dem Modehaus Zinser zu Boden gerissen und am Boden liegend von mehreren Personen dieser Gruppe geschlagen und getreten. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten die unbekannten Täter flüchten. Der Geschädigte verspürte nach dem Angriff Schmerzen am rechten Bein und am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Bei der flüchtigen Personengruppe handelt es sich laut Zeugen um Jugendliche im Alter zwischen 15 bis 18 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen mit ausländischem Akzent. Die Polizei in Schwenningen ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Angreifer geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 / 85000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell