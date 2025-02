Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Frontalzusammenstoß auf Bredenscheider Straße - zwei Personen schwer verletzt.

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurden zwei Fahrzeugführerinnen bei einem Verkehrsunfall am 06.02.2025 um 17:30 Uhr auf der Bredenscheider Straße in Höhe der Hausnummer 124. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 61-Jährige aus Sprockhövel mit ihrem Pkw der Marke Opel die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Zeitgleich fuhr eine 33-Jährige aus Hattingen mit ihrem Pkw Volvo in Gegenrichtung. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Grund des Unfalls ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei aktuell und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bredenscheider Straße vollständig gesperrt.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

