Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin- 13-Jährige wird angefahren

Sprockhövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer 13-Jährigen Fußgängerin kam es am 04.02.2025, gegen 07:20 Uhr, auf der Gevelsberger Straße. Zur Unfallzeit befuhr eine 32-Jährige aus Gevelsberg mit ihrem Pkw der Marke VW die Gevelsberger Str. in Fahrtrichtung Mittelstraße. In Höhe der Haltestelle "Dorfstraße" beabsichtige die Gevelsbergerin ein anhaltendes Fahrzeug zu überholen. Zeitgleich überquerte die 13-Jährige aus Sprockhövel die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin zu Boden stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell