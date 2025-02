Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 26-Jähriger kommt mit Pkw von Fahrbahn ab - Fahren Sie angepasst, vorausschauend und sicher.

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 03.02.2025, gegen 22:10 Uhr, auf der Isenbergstraße in Fahrtrichtung Hattingen Mitte. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 26-Jähriger aus Schwelm mit seinem Pkw der Marke Citroen in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Erst kollidierte er mit einem Zaun und zuletzt mit einer Schutzplanke. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt. Der Schwelmer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Erste Hinweise deuten auf überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache hin.

Die Polizei macht nochmal ganz deutlich: Fahren Sie nicht nur mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit, sondern passen sie ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen an. Gerade aktuell ist es aufgrund von Nässe, Glätte und starken Temperaturschwankungen umso wichtiger sicher und vorausschauend unterwegs zu sein.

