POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Bäckerei

Herdecke (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei im Kirchender Dorfweg am 15.06.2024, 19:30 Uhr bis 16.06.2024, 05:55 Uhr wurde Bargeld aus einem Tresor gestohlen. Ein augenscheinlich männlicher Täter brach gewaltsam eine Tür der Bäckerei auf und gelangte so in die Räume. Danach wurde gewaltsam der Tresor geöffnet und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen. Während der Tat wurde er bei der Tathandlung durch eine Überwachungskamera erfasst.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/158612

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns

