POL-OF: Sicher im Alltag! Präventionsstand der Polizei

Maintal (ots)

(cb) "Wie kann ich mich vor Einbrechern, Trickdiebstahl, Betrug sowie Taschen- und Fahrraddiebstahl schützen? Zu diesen Themen werden am kommenden Dienstag, 13. Mai 2025, die Expertinnen und Experten des Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Beratungsgespräche führen. Der Infostand der Polizei wird in der in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr, in der Braubachstraße 18 im Maintaler Stadtteil Dörnigheim aufgebaut sein.

Die Präventionsexperten der Polizei freuen sich auf Ihren Besuch!

Offenbach, 08.05.2025,Pressestelle, Claudia Benneckenstein

