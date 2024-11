Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Brandausbruch in einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses

Mannheim (ots)

Am Freitagnacht, gegen 23.40 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Draisstraße einen Brandausbruch in einem im Erdgeschoß befindlichen Fahrradabstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert wurde. Insgesamt konnten sich 11 Bewohner selbständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen zum Glück niemand. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt ca. 20 000,- Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch Kriminaldirektion Heidelberg geführt werden.

