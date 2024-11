POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei Verletzten - PM 2

Hockenheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr touchierte ein noch unbekannter LKW-Fahrer in der Mittleren Mühlstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und flüchtete anschließend. An dem Renault wurde hierdurch der Außenspiegel stark beschädigt. Der Gesamtschaden am Auto wird auf 500 Euro ...

mehr