Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flieht von Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr touchierte ein noch unbekannter LKW-Fahrer in der Mittleren Mühlstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und flüchtete anschließend.

An dem Renault wurde hierdurch der Außenspiegel stark beschädigt. Der Gesamtschaden am Auto wird auf 500 Euro geschätzt Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und alarmierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem LKW verlief aber erfolglos.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen LKW geben können und bittet diese sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

