Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 76-jähriger Skoda-Fahrer die Henry-van-de-Velde-Straße, aus Richtung Berkaer Straße kommend und beabsichtigte nach links in die Lyonel-Feininger-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 34-jährige Radfahrerin die Lyonel-Feininger-Straße um nach links in die Henry-van-de-Velde-Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den beiden Beteiligten zur Kollision, wobei die Radfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Pkw auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr, hatte die Radfahrerin bereits gewartet um den Pkw durchfahren zu lassen. Die Unfallursache ist derzeit unklar und die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise erbittet die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

