Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Erste Bilanz der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nach 7 Wochen temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen

Ein Dokument

Flensburg, Kiel, Lübeck, Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, Pasewalk (ots)

Im Zeitraum 16. September bis 31. Oktober 2024 haben Kräfte der Bundespolizei an den Landgrenzen zu Dänemark und Polen im Rahmen der temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen die in der beigefügten Pressemitteilung genannten Feststellungen zu unerlaubten Einreise nach Deutschland gemacht. In diesem Zusammenhang weisen wir höflich auf die Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums vom 1. November 2024 hin.

http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5899832

