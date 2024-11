Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Gemeinsames Benefizkonzert der Bundespolizeidirektion und Stadt Bad Bramstedt zugunsten Kinderschutzbund

Bad Bramstedt, Neumünster, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Quickborn; Itzehoe (ots)

In guter Tradition veranstaltet die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gemeinsam mit der Stadt Bad Bramstedt auch in diesem Jahr ein Benefizkonzert im Kurhaustheater. Am Donnerstag, den 28. November öffnet das Kurhaustheater ab 18:30 Uhr seine Türen. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Das Bundespolizeiorchester Hannover wird unter der Leitung von Matthias Höfert und moderiert von Dirk Hillebold die Besucherinnen und Besucher des Benefizkonzertes durch einen bunten musikalischen Abend führen. Kraftvolle Märsche, Highlights klassischer Musik aber auch Rock- und Pop sowie Film- und Musicalhits stehen auf dem Programm. Mit dem in Lübeck geborenen Musical-Darsteller und Pop-Solisten Konstantin Busack erhält das Bundespolizeiorchester Hannover stimmgewaltige Unterstützung auf der Bühne im Kurhaustheater. Konstantin Busack stand bereits auf diversen Musicalbühnen im Land. Die Bundespolizeidirektion und die Stadt Bad Bramstedt freuen sich mit den Erlösen des Benefizkonzertes mit dem Kinderschutzbund OV Bad Bramstedt erneut einen gemeinnützigen Verein unterstützen zu können und hofft in diesem Sinne auf ein volles Haus. Mehr Informationen zur Arbeit des Kinderschutzbundes stehen auf der Homepage (www. Kinder- schutzbund-badbramstedt.de/was wir tun/) zur Verfügung. Die Tickets sind zum Preis von 10,00 EUR bis zum Abend des 27. November an folgenden Bad Bramstedter Vorverkaufsstellen erhältlich: Tourismusbüro Am Bleeck 16 Famila Information Lohstücker Weg 16; Buch und Medien Maienbeeck 15-17; Bäckerei Wittorf Landweg 14; Edeka Möller Information Hamburger Straße 53.

Restkarten können für 12,00 EUR an der Abendkasse im Kurhaustheater der Stadt erworben werden.

