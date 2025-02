Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr befuhr der 85-jährige Fahrer eines PKW die L1048 aus Richtung Eichfeld kommend in Fahrtrichtung Schaala. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte in der Folge mit einer Ampelanlage. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An der Ampelanlage entstand Sachschaden, diese war jedoch weiterhin funktionstüchtig.

