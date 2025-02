Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Schalkau (ots)

In der Nacht von Montag, den 24.02.25 auf Dienstag, den 25.02.25 ereignete sich ein Einbruch in eine Firma in der Eisfelder Straße in Schalkau. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich unberechtigterweise Zutritt zum Firmengelände und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Kupferschrott. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter ihr Beutegurt mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sollten Sie Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Sonneberg (Tel.: 036758750)

