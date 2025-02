Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gewerbehalle - Zeugen gesucht

Wurzbach (ots)

Zwischen Samstag, den 22.02.25 bis Montag, den 24.02.25, kam es in einer Gewerbehall in der Ortslage Benignengrün zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigterweise Zugang zu der Lagerhalle. Dabei wurden Motorräder im Wert von über 6000 Euro sowie verschiedene Felgen gestohlen. Wenn Ihnen in der Zeit von Samstag zu Montag etwas aufgefallen ist, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Schleiz (Tel.: 03663 4310)

