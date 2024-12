Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen. L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrt genommen und Unfall gebaut (15.12.2024)

VS-Villingen - L181 (ots)

Auf der Landesstraße 181 bei der Ortschaft Tannheim ist es nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 19-jähriger Mercedes Fahrer fuhr in Richtung Überauchen an die L 181 heran. Er übersah einen vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Kia-Fahrer der aus Wolterdingen kam und stieß auf der Kreuzung mit ihm zusammen. Der Kia prallte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin verletzten sich durch den Unfall und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden durch den Unfall beläuft sich auf etwa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell