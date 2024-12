Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Kreisverkehrt ohne Kreis - Unfall (15.12.2024)

VS-Villingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein Autofahrer mittig über einen Kreisverkehr am "Nordring" und der Hans-Kohler-Straße gefahren und letztlich in einem Straßengraben liegen geblieben. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer steuerte mittig über den Kreisverkehrt, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einem Straßengraben zum Stehen kam. Aus dem Motorraum des Mercedes lief Öl in ein Regenauffangbecken am Straßengraben und verunreinigte das Wasser. Die technischen Dienste der Stadt richteten Ölsperren ein. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille und lieferte eine Erklärung für das Fahrmanöver. Der Schaden am Auto beträgt etwa 7.000 Euro. Welche Kosten für die Reinigung und den Flurschaden zu beziffern sind, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell