POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Pflasterstein gegen Scheibe einer Bar in der Hauptstraße (13.12.2024)

Stockach (ots)

Am Freitagabend ist es erneut zu einer Sachbeschädigung am Gebäude eines Lokals in der Hauptstraße gekommen. Gegen 23.40 Uhr warfen unbekannte Täter zum wiederholten Mal einen Stein gegen die Scheibe der Bar "Brazil" die dadurch zerbrach. Die in der Kneipe befindlichen Gäste blieben unverletzt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

