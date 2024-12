Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter schießt am Eisweiher auf Ente (14.12.2024)

Stockach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag am Eisweiher auf ein Tier geschossen. Gegen 14.30 Uhr teilte ein Zeuge einen jungen Mann mit, der mit einem Gewehr auf eine Ente geschossen, diese jedoch nichtgetroffen habe. Nachdem der Zeuge ihn darauf ansprach, lief er in Begleitung eines Kindes in Richtung Freibad davon. Trotz sofortiger Fahndung konnten die beiden Unbekannten nicht mehr angetroffen werden.

Zu dem jungen Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, dünne Statur, lange blonde Haare, dunkle Hose, grau-schwarze Weste.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell