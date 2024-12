Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten und landet in Gewahrsam (15.12.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag im Rahmen der Unfallaufnahme Polizisten tätlich angegriffen und ist anschließend in Gewahrsam gelandet. Ein Zeuge teilte gegen 12.30 Uhr einen Skoda mit, der von Hittisheim in Richtung Bohlingen fahrend von der Straße abgekommen sei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 55-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 2,6 Promille bestätigte den Verdacht. Im Verlauf der anschließenden Maßnahmen griff der Mann die Polizisten tätlich an und zeigte sich derart aggressiv, dass sie ihn schließlich in Gewahrsam nahmen.

