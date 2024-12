POL-KN: (Moos, Bankholzen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Lagerhalle in der Hegaustraße (11./12.12.2024)

Markelfingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Samstag sind unbekannte Täter in ein Hotel in der Markolfstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes und entwendeten dort aus einem Büroraum einen Tresor, in dem sich jedoch keine Wertgegenstände befanden. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch in das Hotel ...

