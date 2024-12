Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter tritt 12-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (14.12.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, zu der es am Samstagmittag in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße gekommen ist. Ein 12-Jähriger befand sich gegen Mittag mit seinem Bruder beim Einkaufen im Müller. Da der Junge einem unbekannten Mann im Weg stand, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf der Unbekannte dem 12-Jährigen schließlich mit Anlauf mit dem Fuß in den Rücken trat. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt.

Mehrere Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell