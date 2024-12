POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Junge schwer verletzt - Polizei ermittelt (15.12.2024)

Stockach (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag am Eisweiher auf ein Tier geschossen. Gegen 14.30 Uhr teilte ein Zeuge einen jungen Mann mit, der mit einem Gewehr auf eine Ente geschossen, diese jedoch nichtgetroffen habe. Nachdem der Zeuge ihn darauf ansprach, lief er in Begleitung eines Kindes in Richtung Freibad davon. Trotz sofortiger Fahndung konnten die ...

