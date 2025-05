Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Überholmanöver berührt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zimmern/Dornburg: Schwer verletzt wurde am Dienstagvormittag eine 74-jährige Radfahrerin. Diese war auf der Landstraße zwischen Zimmern und Dornburg unterwegs. In gleiche Richtung fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot. Beim Überholvorgang hielt dieser augenscheinlich nicht den geforderten Seitenabstand zur Radfahrerin ein. In Folge dessen kam es zur Kollision zwischen dem Außenspiegel sowie Lenker. Dies hatte zur Folge, dass die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Achten Sie stets bei Überholvorgängen von Zweiradfahrern auf den vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 1,5 Metern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell