POL-BN: Alfter: Verkehrskommissariat sucht Zeugin nach Straßenverkehrsgefährdung

Alfter (ots)

Am Samstag (04.01.2025) soll ein 33-jähriger BMW-Fahrer ein Gefährdungsdelikt begangen haben, bei dem er auf dem Landgraben in Alfter beinahe eine Fußgängerin und ihren Hund angefahren hatte.

Zur Ereigniszeit gegen 16:30 Uhr hatte ein Zeuge einen Pkw mit verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise gemeldet, der den Landgraben mit quietschenden und qualmenden Reifen befuhr. Wie der Melder berichtete, habe sich in Höhe der Möthengasse zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit Hund auf der Fahrbahn befunden, die die Fahrbahn überquerte. Die Frau soll dann mit ihrem Hund auf den Gehweg habe springen müssen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Der 33-Jährige konnte mit seinem Fahrzeug in der Mirbachstraße angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Schnellfahren aufgenommen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten nun die noch unbekannte Zeugin, die zur Tatzeit einen Hund an einer neongelben Hundeleine führte, sich telefonisch unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

