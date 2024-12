POL-MFR: (1248) Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Montagmorgen (09.12.2024) geriet ein Einfamilienhaus in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand. Gegen 06:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein Feuer in einem Wohngebäude am Hirschenrangen mitgeteilt. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz und der Feuerwehren Rückersdorf und Lauf an der ...

