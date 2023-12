POL-MI: Unfall an Hausberger Straße: Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Nach Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet, unter anderem an der Königstraße in Minden und an der Eidinghausener Straße in Bad Oeynhausen, wurden durch den Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke am Freitag zahlreiche Verkehrsverstöße dokumentiert. Im Laufe des Tages überprüften die Beamten rund 3.000 Fahrzeuge. Die ...

mehr