Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1246) Mitteilung über eine auffällige Person führte zur Sicherstellung von Rauschgift - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (06.12.2024) verständigten Zeugen die Polizei, da ein Mann in Nürnberg-St. Leonhard an einer Haustür klopfte und laut schrie. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten Betäubungsmittel auf und nahmen den 38-jährigen Mann fest.

Gegen 23:45 Uhr meldeten Zeugen, dass in der Adelheidstraße ein Mann stehe, der lautstark an einer Haustür klopfe. Zudem solle die Person laut schreien. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West vor Ort ankamen, trafen sie dort auf einen 38-jährigen Mann, der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In der Wohnung des Mannes befand sich eine 36-jährige Frau, die ebenfalls den Eindruck erweckte, zuvor Rauschmittel zu sich genommen zu haben.

Im Zuge der ersten Befragungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich in der Wohnung Betäubungsmittel befinden könnte. Daraufhin fanden die Beamten mehrere Hundert Gramm Amphetamin sowie Marihuana auf. In der Folge leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungen ein und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

