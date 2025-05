Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anwohnerin zerkratzt Pkw

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag konnte in Weimar-West eine Zeugin beobachten, wie eine Hausmitbewohnerin den Pkw eines weiteren Anwohners mit einem Schlüssel zerkratzte. Vor Ort befanden sich weder Zeugin, Geschädigter noch die 80-jährige Täterin. Erst am späten Nachmittag konnte Rücksprache mit der Zeugin gehalten werden, die ihre Beobachtungen vom Mittag bestätigte. Der beschädigte VW befand sich noch am Tatort, er wies Kratzspuren auf der gesamten Fahrerseite auf. Der Schaden wurde auf 1000 Euro beziffert.

