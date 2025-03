Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Am Freitagmorgen (28.03.2025) kam es zwischen 10:00 und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Am Dohrbaum in Schwerte.

Eine 37-Jährige Schwerterin stellte ihren grauen Geländewagen auf dem dortigen Parkplatz ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der hinteren Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell