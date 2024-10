Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Oktoberkerwe geht zu Ende - Polizei und Stadt ziehenpositive Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Montagabend ging die Oktoberkerwe auf dem Messeplatz in Kaiserslautern zu Ende. Das Volksfest, welches sich über die Tage vom 18. bis zum 28. Oktober erstreckte, lockte zwischen 155.000 und 160.000 Besucher in die Barbarossastadt. Hierbei war der Familientag am 23. Oktober der besucherstärkste Tag. Zusammen mit der Polizei waren die Kräfte des Kommunalen Vollzugdienstes der Stadt Kaiserslautern im Einsatz.

"Die Kerwe verlief aus polizeilicher Sicht sehr friedlich", resümierte der Leiter des Altstadtreviers, Steffen Kroll. Die ständige Polizeipräsenz rund um das Festgelände resultierte in über 100 Personenkontrollen. Darunter befanden sich auch 53 kontrollierte Kinder und Jugendliche. Lediglich sieben Straftaten mussten die Einsatzkräfte über die Tage verteilt aufnehmen. Darunter fielen unter anderem Körperverletzungsdelikte, eine Unterschlagung, eine Sachbeschädigung und ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Auch die Stadt Kaiserslautern zeigt sich mit dem Verlauf der Kerwe sehr zufrieden. In Spitzenzeiten waren bis zu zehn Beamte des Kommunalen Vollzugsdienstes im Einsatz, teilweise auch in Zivil. Sie kontrollierten die Kerwe-Gäste auf die Einhaltung des Cannabiskonsum- und Waffenverbots. "Im Vergleich zur diesjährigen Maikerwe gab es nicht nur weniger Verstöße", zieht der Leiter des Kommunalen Vollzugsdiensts Werner Schmidt eine positive Bilanz. Auch sei die geruchliche Wahrnehmung des Cannabiskonsums nur noch sporadisch gewesen. Insgesamt gab es lediglich eine Ordnungswidrigkeit, als bei der Taschenkontrolle einer 16-Jährigen eine kleinere Menge Cannabis gefunden wurde. Darüber hinaus konnte mit Hilfe der eingerichteten "Notinsel" ein verloren gegangenes Kind wieder seiner glücklichen Mutter übergeben werden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell