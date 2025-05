Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unbekannter Fahrradfahrer beschädigt Pkw

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch (21.05.2025) gegen 20.40 Uhr auf einem Feldweg in Remseck am Neckar - Aldingen ereignete. Eine 26 Jahre alte Ford-Lenkerin parkte den Pkw kurz am Rande des parallel zur Hohenheimer Straße verlaufenden Feldwegs und stieg aus. Dabei ließ sie für einen Moment die Fahrertür offenstehen. Während die 26-Jährige bereits ausgestiegen war, näherte sich ein Radfahrer, der lautstark verlangte, die Tür zu schließlich. Noch ehe die junge Frau die Möglichkeit hatte, dieser Aufforderung nachzukommen, trat der Unbekannte gegen die Fahrzeugtür und fuhr weiter. An dem Ford ist durch den Tritt ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Der Radfahrer wird als etwa 30 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Er war mit einem Elektro-Mountainbike unterwegs und trug graue Over-Ear-Kopfhörer.

Für sachdienliche Hinweise stehen bei Polizeirevier Kornwestheim die Tel. 07154 1313-0 oder die E-Mail-Adresse kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell