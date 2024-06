Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsauger- und Münzautomaten im Visier von Dieben

Eichsfeldkreis (ots)

Bislang Unbekannte hatten es in der zurückliegenden Nacht im Eichsfeldkreis unter anderem auf die Staubsaugerautomaten zweier Tankstellen abgesehen. In der Zeit zwischen 2 Uhr und 7.40 Uhr öffneten sie gewaltsam einen Saugautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bergstraße in Teistungen. Wie am frühen Freitagmorgen bekannt wurde, waren Diebe auch auf einem Tankstellengelände Am Ohmberg in der Straße Am Ölgraben aktiv. Dort öffneten sie gewaltsam einen Staubsaugerautomaten sowie die Münzautomaten von mehreren Waschboxen. In allen Fällen gingen der oder die Täter leer aus, sodass sie nichts erbeuteten. An den Automaten entstanden Sachschäden im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen der versuchten besonders schweren Fälle des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind insbesondere zur Nachtzeit verdächtige Personen im Bereich der o.g. Tankstellen aufgefallen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

