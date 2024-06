Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten bislang Unbekannte am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, an der Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße. An dem Sicherheitsglas entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, soll nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0152931

