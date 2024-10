POL-GM: 66-Jähriger wird Opfer von Love Scamming Masche

Gummersbach (ots) - Zwischen 20.30 Uhr am Montag (21. Oktober) und 13 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in einen Imbisswagen in der Brückenstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über die Tür Zugang zum Imbisswagen. Sie entkamen mit Bargeld, einem Mobiltelefon sowie Lebensmitteln. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr