Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: 47-jähriger Tatverdächtiger verletzt 38-Jährigen schwer - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 47-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann soll am Donnerstagnachmittag (22.05.2025) mit einem 38 Jahre alten Mann in einer S-Bahn, die aus Richtung Stuttgart in Richtung Böblingen unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten sein. Die ersten polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass beide gegen 15.00 Uhr am Bahnhof in Renningen ausstiegen und es zu Handgreiflichkeiten kam. Hierbei soll der 47-Jährige den 38 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Vom Bahnhof in Renningen aus alarmierte ein Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den 47 Jahre alten, ebenfalls verletzten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige wurde von Rettungskräften zunächst vor Ort versorgt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell