Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag stieß ein Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt in Heidenheim mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots)

Um 12.13 Uhr war eine 42-jährige VW-Fahrerin auf der B19 (Carl-Schenk-Straße) von Herbrechtingen in Richtung Heidenheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle in Mergelstetten staute sich der Verkehr. Zeitgleich fuhr ein 27-jährigen mit einem Rettungswagen links am Stau vorbei. Der befand sich mit eingeschaltetem Signal auf einer Einsatzfahrt nach Heidenheim. Als er sich neben der VW-Fahrerin befand, bog diese aus dem Stau nach links zur Tankstelle ab. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW Touran auf 40.000 Euro, den am Rettungswagen auf 10.000 Euro.

++++2446227

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell