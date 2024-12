Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Vorfahrt genommen

Am Dienstag stießen bei Ebersbach zwei Autos zusammen.

Um 7.10 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Opel in der Hochdorfer Straße unterwegs. An der Einmündung zur L1152 hielt er zunächst an. Als er nach links in Richtung Ebersbach einbog stieß er mit einem Mercedes zusammen. Der 22-Jährige kam von links und hatte Vorfahrt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg den Opel. Der Mercedes blieb fahrbereit. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Opel-Fahrer beim Abbiegen den Mercedes wohl deshalb, da ein Lkw unmittelbar vor dem Mercedes fuhr und an der Einmündung nach rechts in Richtung Hochdorfer Straße abbog. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf rund 5.000 Euro, den am Mercedes auf ca. 3.000 Euro.

