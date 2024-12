Polizeipräsidium Ulm

Ein Autofahrer hat am Dienstag nach einem Unfall in Blaubeuren die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr in der Württemberger Straße. Eine 31-Jährige war mit ihrem E-Scooter dort auf dem Gehweg entlanggefahren. Sie fuhr am Einkaufszentrum vorbei in Richtung der Firmen im westlichen Industriegebiet. An der Einmündung zum Einkaufszentrum wollte sie den Gehweg weiter in Richtung Blaubeuren-Weiler befahren. Wie die Fahrerin des Elektrokleinstfahrzeuges der Polizei berichtet, schaute sie sich um und erkannte einen schwarzen Kleinwagen. Der Heranfahrende bog nach rechts, wohl ohne zu blinken, in das Einkaufszentrum ab. Mit der Stoßstange soll es offenbar zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Hinterrad des Rollers gekommen sein. Dadurch stürzte die Frau samt Roller auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Fahrer in dem schwarzen Auto kümmerte sich wohl nicht um die Gestürzte und fuhr davon. Nachdem sich die Rollerfahrerin wieder aufgerappelt hatte, begab sie sich nach Hause. Da die Schmerzen doch stärker waren, suchte die 31-Jährige einen Arzt im Krankenhaus auf. Der stellte Prellungen fest und die Frau erstattete Anzeige. An dem E-Scooter entstand kein Sachschaden. Eine Beschreibung des Fahrers und des Kleinwagens konnte die 31-Jährige nicht abgeben. Der Polizeiposten Blaubeuren ermittelt jetzt und sucht den Flüchtigen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den Fahrer kennt oder Hinweise auf ihn geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07344/96350 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

