Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßenraub am Partypark

53909 Zülpich (ots)

Der 20-jährige, männliche Geschädigte verließ im alkoholisierten Zustand am Freitag, gegen 23:30 Uhr den Partypark, um den Heimweg anzutreten. Am Ausgang wurde er durch einen fremden, südländisch aussehenden Mann gefragt, ob er Gras kaufen wolle. Nachdem der Geschädigte dies verneinte, verpasste ihm der Fremde einen Schlag gegen den Kopf, durch den er offenbar bewusstlos wurde. Als nächstes wachte der Geschädigte gegen 01:00 Uhr mit Schmerzen an Schulter und Bein und um seine Geldbörse erleichtert, wieder auf. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

