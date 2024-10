Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Arbeitsteiliger Diebstahl im Penny-Markt

Euskirchen (ots)

Samstag Mittag befindet sich die Geschädigte zwecks Einkauf im Penny Markt am Jülicher Ring. Hierzu hängt sie ihre Tasche mit Geldbörse an ihren mitgeführten Einkaufswagen. Am Ende des Einkaufs stellt sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Eine Überprüfung der Videoaufzeichnung des Marktes zeigt drei männliche Tatverdächtige, die offenbar über Airpods miteinander kommunizieren und bei Diebstählen arbeitsteilig vorgehen. Einer der TV greift in die Tasche und entwendet der Geschädigten die Geldbörse. Bei einer weiteren Kundin endet die Tat im Versuch.

Die drei können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Schwarze Kappe, schwarzes T-Shirt, leicht korpulente Figur, südosteuropäischer Phänotyp, 25-35 Jahre alt, helle/ beige Hose, schwarze Sportschuhe, Airpod in einem Ohr.

Täter 2:

Jeans, khakifarbene Jacke, beiges T-Shirt, Converse o. Converse ähnliche Schuhe (schwarz-weiß), schwarze Kappe, schlank, Airpod in einem Ohr, südosteuropäischer Phänotyp, 25-35 Jahre alt.

Täter 3:

Zerissene stone-washed Jeans (hellblau u. dunkelblau gemischt), kariertes Hemd, schwarze Weste, schwarze Adidas Schuhe, schwarze Kappe, schlanke Statur, 25-35 Jahre alt, südosteuropäisch, Airpod in einem Ohr.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahl wird eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell