Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Unfall mit Sattelzug

Sachschaden entstand am Dienstag bei einem missglückten Überholvorgang auf der A7 bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Peugeot 3,5 Tonnen Lkw auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Kurz nach Aalen-Oberkochen wollte er einen Sattelzug überholen. Da er die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Sattelzugs wohl falsch einschätzte, krachte er in das Heck des Aufliegers. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg den Peugeot Boxer. An dem entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auflieger auf 3.000 Euro. Der 56-jährige Fahrer des Scania Sattelzugs konnte nach einem Reifenwechsel am Auflieger seine Fahrt fortsetzen.

++++2444124

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell