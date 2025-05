POL-LB: Böblingen: Unbekannte versuchen Senior auszurauben - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (21.05.2025) gegen 21:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter mutmaßlich eine an einer Grillstelle in der Kanalstraße in Kirchheim am Neckar befindliche Sitzgruppe an. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Einem Zeugen fielen drei Jugendliche auf, die von der Brandstelle ...

mehr